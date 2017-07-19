Marche: prorogato fino al 31 ottobre lo stop dei prelievi dai corsi d'acqua

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - E' stata prorogata fino al 31 ottobre 2026 la sospensione dei prelievi dai corsi d'acqua (fiumi e fossi) della provincia di Pesaro e Urbino. 'La misura - spiega l'assessore regionale Tiziano Consoli - mira a salvaguardare la risorsa idrica e l'approvvigionamento potabile, messi sotto pressione dalle temperature elevate, dalla scarsita' di piogge e dalla forte riduzione delle portate dei corsi d'acqua'. Rimangono esclusi dalla sospensione i prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame. Restano inoltre consentiti i prelievi effettuati dagli impianti idroelettrici quando il punto di prelievo coincide con quello di restituzione.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-10-26 15:17:38 (0319)PA 5 NNNN