Marche: prorogato fino al 31 ottobre lo stop dei prelievi dai corsi d'acqua -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - Il provvedimento riguarda in particolare i pozzi ubicati all'interno degli alvei e delle aree catastalmente appartenenti al demanio idrico; per i corsi d'acqua arginati, i pozzi a una distanza dalle sponde pari o inferiore al doppio della larghezza dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno degli argini maestri; per i corsi d'acqua naturali non arginati, i pozzi a una distanza dal ciglio superiore delle sponde pari o inferiore al doppio della larghezza dell'alveo inciso, individuato tra i cigli delle sponde piu' esterne. Il provvedimento potra' essere modificato in base all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche e delle portate dei corsi d'acqua.
com-Dca.
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