Marche: prorogata la sperimentazione della 'farmacia dei servizi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - La Regione Marche conferma la proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi, avviata nel 2023, per garantire senza interruzioni i servizi sanitari di prossimita' offerti dalle farmacie del territorio. Cio' e' reso possibile grazie all'istituzione di un Fondo nazionale da 50 milioni di euro destinato allo sviluppo del modello. 'La proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi - dichiara Paolo Calcinaro, assessore regionale alla Sanita' - e' una scelta necessaria per garantire la continuita' dei servizi sanitari di prossimita' offerti dalle farmacie del territorio marchigiano. Siamo in attesa delle linee guida nazionali per definire in modo strutturale i volumi di attivita', i criteri di ripartizione e le modalita' di finanziamento'.

