Marche: proposta di legge per certificare la Regione come terra anti-stress -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - 'Questa legge vuole essere anche un passo in avanti importante sotto il profilo turistico - ha dichiarato Antonini - Possiamo, infatti, imporci a livello internazionale come 'Marche Regione di Benessere'. Questo il messaggio che dobbiamo veicolare ed in questo ci aiutera' l'Amap con la quale stiamo collaborando anche per gli aspetti della nutraceutica e della biodiversita''. 'Coinvolgeremo piu' settori, compresi quelli della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - ha aggiunto Antonini - Saranno, inoltre, promosse 'Giornate del benessere e della qualita' della vita' per sensibilizzare la popolazione e coinvolgere attivamente i cittadini su questi temi'.

