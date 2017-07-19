Marche: Progetto R.A.D.I.C.I. da 800mila euro per welfare territoriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Una nuova opportunita' per gli Enti del Terzo settore di sperimentare modelli innovativi di welfare di prossimita'. Nell'ambito del progetto R.A.D.I.C.I. Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunita' Integrata, e' stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di progetti per azioni pilota di welfare territoriale, volte a promuovere innovazione, partecipazione e sviluppo comunitario. Destinatarie della misura sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore regolarmente iscritte al Runts, che potranno complessivamente disporre di 800mila euro per la realizzazione di azioni pilota da compiere all'interno del territorio della Regione Marche. I progetti dovranno essere presentati da una rete composta da almeno tre Ets e potranno avere un valore minimo di 10mila euro e uno massimo di 30mila e durare da quattro a sei mesi.

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