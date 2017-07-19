Marche: Progetto R.A.D.I.C.I. da 800mila euro per welfare territoriale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - 'Con il progetto R.A.D.I.C.I. - spiega l'assessore al Volontariato Tiziano Consoli - stiamo costruendo un modello innovativo di welfare territoriale, basato sulla collaborazione concreta tra istituzioni e Terzo Settore, attraverso percorsi condivisi che nascono dall'ascolto dei bisogni delle comunita' marchigiane. Le azioni pilota presentate oggi rappresentano il cuore piu' innovativo del progetto: interventi di prossimita' capaci di coinvolgere associazioni, volontariato e realta' locali nella costruzione di un welfare piu' inclusivo, partecipato e vicino alle persone. Gli 800 mila euro destinati a queste iniziative sono un investimento importante non solo economico, ma anche culturale, perche' valorizzano le energie e le competenze diffuse nei territori, dando spazio anche alle piccole realta' del Terzo Settore. Un sincero plauso va inoltre a tutte le donne e gli uomini impegnati ogni giorno nel mondo del volontariato, una risorsa fondamentale per la coesione sociale e per il sostegno alle fragilita' delle nostre comunita'. R.A.D.I.C.I. dimostra che co-programmazione e co-progettazione possono diventare strumenti concreti di innovazione pubblica'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-05-26 15:42:12 (0396)PA 5 NNNN