Marche: presentato programma annuale degli interventi di promozione sportiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Oltre un milione e mezzo di euro per dieci misure finalizzate a rendere l'attivita' sportiva un diritto accessibile a tutti per il suo valore educativo, sociale e di benessere della comunita': e' il programma degli interventi di promozione sportiva 2026 presentato dall'assessore allo Sport della Regione Marche, Tiziano Consoli. 'La Regione Marche investe nello sport e continua a valorizzare le buone pratiche orientate al suo sviluppo rivolto a tutti i cittadini perche' rappresenta uno strumento di crescita individuale e collettiva, e' capace di creare i presupposti per l'elaborazione di nuovi concetti e modelli di welfare', ha dichiarato Consoli. 'Abbiamo definito un impianto strategico in concertazione e condivisione con il Comitato regionale dello Sport, perche' la sinergia tra istituzioni e territorio e' imprescindibile per il raggiungimento di risultarti concreti', ha aggiunto.

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