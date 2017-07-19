Marche: presentato programma annuale degli interventi di promozione sportiva -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Come stabilito dalla legge regionale 5/2012, il Programma definisce le azioni mirate all'evoluzione e al consolidamento del ruolo sociale, culturale, economico dello sport ma anche strumento di prevenzione e salute psico fisica. La novita' di quest'anno e' l'introduzione di misure volute fortemente dall'Amministrazione: 'L'obiettivo e' superare le barriere di accesso, rendendo lo sport un'abitudine quotidiana fondamentale per la salute dei cittadini'. Sono previsti finanziamenti per l'acquisto di attrezzature destinate al potenziamento dello sport paralimpico. A questo proposito, Consoli ha annunciato: 'La Regione intende promuovere lo sviluppo delle attivita' sportive per le persone con disabilita', tenendo conto dei costi elevati richiesti da ausili e attrezzature specifiche. Inoltre, circa un milione di euro del FSE, sotto forma di voucher per lo sport, sara' destinato - in sinergia con i Comuni - alle famiglie in condizioni di vulnerabilita' economica, per consentire ai figli tra i 6 e i 18 anni di praticare attivita' fisica'.

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