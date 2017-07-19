Marche: presentato a New York il modello regionale per lo sviluppo sostenibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - La Regione Marche protagonista all'High-Level Political Forum (HLPF) delle Nazioni Unite con la presentazione della propria Voluntary Local Review (VLR), il documento che racconta il contributo del territorio marchigiano all'attuazione dell'Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). nei giorni scorsi, a New York, l'assessore regionale all'Ambiente Tiziano Consoli e' intervenuto in due appuntamenti internazionali dedicati al confronto tra istituzioni nazionali, regionali e locali sulla localizzazione dell'Agenda 2030, portando l'esperienza delle Marche sui temi della sostenibilita' urbana e territoriale, del ruolo dei territori nell'attuazione concreta degli SDGs e della necessita' di adeguati strumenti finanziari a supporto delle politiche di sviluppo sostenibile.

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