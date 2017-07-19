Marche: presentato a New York il modello regionale per lo sviluppo sostenibile -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - 'Portare la Voluntary Local Review delle Marche all'High-Level Political Forum - ha dichiarato l'assessore Consoli - significa rappresentare, in una sede internazionale, il percorso concreto che le Marche stanno compiendo per integrare sostenibilita', clima e qualita' dell'azione pubblica nelle decisioni di governo. Un appuntamento che segna una tappa storica per la partecipazione della Regione Marche ai lavori delle Nazioni Unite'.
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(RADIOCOR) 19-07-26 16:41:17 (0372)ENE,PA 5 NNNN