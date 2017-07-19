Marche: presentati progetti strategici, sport come leva di sviluppo turistico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Alla BIT di Milano la Regione Marche ha dedicato uno spazio specifico al valore strategico dello sport come leva di sviluppo turistico, economico e territoriale. 'Il binomio tra sport e turismo e' essenziale - ha dichiarato l'assessore allo Sport Tiziano Consoli - Le grandi manifestazioni sportive non sono solo appuntamenti agonistici, ma strumenti concreti di attrattivita', capaci di valorizzare citta', borghi ed eccellenze paesaggistiche della nostra regione'. Lo sport nelle Marche e' un sistema strutturato e diffuso: circa 3.700 societa' sportive iscritte al Registro CONI, oltre 2.730 impianti tra pubblici e privati, 4.550 spazi di attivita' e piu' di 170.000 atleti tesserati FSN/DSA. La regione e' terza in Italia, in rapporto alla popolazione, per numero di associazioni sportive affiliate e quarta per numero di atleti. 'Investire nello sport significa generare indotto, presenze alberghiere, visibilita' mediatica e destagionalizzazione dei flussi turistici - ha aggiunto Consoli - E' una scelta strategica che rafforza la competitivita' del territorio e sostiene imprese, strutture ricettive e filiere locali'.

