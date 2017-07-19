Marche: presentati progetti strategici, sport come leva di sviluppo turistico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Tra gli eventi di rilievo, la Tirreno-Adriatico, la Champions League di calcio a 5 in programma a maggio 2026 a Pesaro, preceduta dalla Finale di Coppa Italia ad Ancona, e la tappa del Giro d'Italia del 16 maggio a Fermo, insieme a circa cento manifestazioni sportive che testimoniano la vivacita' del territorio. 'La strategia regionale punta a consolidare questo modello integrato, rafforzando programmazione, impiantistica e promozione coordinata tra istituzioni, federazioni e operatori. Accanto ai grandi eventi, prosegue anche il lavoro sul valore sociale dello sport, con progetti dedicati a salute, prevenzione e benessere. Nelle Marche lo sport non e' solo competizione: e' identita', comunita' e sviluppo', ha concluso l'assessore Consoli.

