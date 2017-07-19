Marche: piano strategico integrato da circa 210 mln competitivita' agricoltura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Un piano strategico integrato che mette a sistema risorse europee, nazionali e regionali per rafforzare la competitivita' dell'agricoltura marchigiana, sostenere il ricambio generazionale, favorire gli investimenti, l'innovazione e la sostenibilita' ambientale. E' quanto contiene la manovra 'Agricoltura 2026-2028'. La strategia coordina gli interventi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Marche 2023-2027, gli interventi settoriali del Piano Strategico della PAC e ulteriori risorse nazionali e regionali destinate ai giovani, alla forestazione, alla zootecnia e alla liquidita' delle imprese agricole. Il cuore della manovra e' rappresentato dal CSR Marche 2023-2027, che mobilita complessivamente 209.883.886 euro, articolati in 41.336.886 euro destinati all'approvazione delle graduatorie dei bandi 2025, 7.732.000 euro per l'integrazione delle risorse dei bandi al fine di finanziare tutte le domande ammissibili, 76.545.000 euro per la conferma degli impegni pluriennali ambientali e biologici gia' attivati e 84.270.000 euro per l'apertura di nuovi bandi.

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