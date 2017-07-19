Marche: piano strategico integrato da circa 210 mln competitivita' agricoltura -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - 'Oggi in Europa - ha detto il presidente della Regione marche Francesco Acquaroli - sta cambiando l'approccio alle politiche agricole e il Governo italiano e' tra quelli che piu' stanno contribuendo a imprimere questa svolta. Si sta costruendo una strategia che mette al centro un'agricoltura capace di essere custode del territorio e di garantire, allo stesso tempo, la redditivita' delle imprese, condizione essenziale per tornare a rendere il settore attrattivo e competitivo. Nonostante un contesto internazionale complesso, l'agricoltura italiana, e anche quella marchigiana, stanno crescendo, sia nell'export sia nel valore aggiunto di alcuni comparti'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-07-26 16:46:41 (0339)FOOD,PA 5 NNNN