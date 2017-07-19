Marche: piano da 140 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Un investimento complessivo di quasi 140 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e per rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico, con opere destinate a ridurre il rischio idraulico e a migliorare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi. E' la strategia per la tutela del suolo nei prossimi anni all'interno della quale l'investimento nella prevenzione del dissesto idrogeologico, rappresenta per la Regione una vera e propria leva strategica di sviluppo. La strategia regionale punta a superare la logica dell'emergenza, investendo in una programmazione di lungo periodo che consenta di proteggere cittadini, infrastrutture e attivita' economiche, riducendo al tempo stesso i costi derivanti dagli interventi successivi alle calamita'.

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