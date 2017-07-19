Marche: piano da 140 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'Parliamo di uno stanziamento storico di quasi 140 milioni di euro, frutto di un importante lavoro di programmazione e della capacita' della Regione di intercettare risorse provenienti da diverse linee di finanziamento'. Questo e' il commento dell'assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa, Tiziano Consoli. 'Un investimento senza precedenti - ha proseguito - per la protezione e la valorizzazione del territorio marchigiano, che segna il passaggio da una gestione dell'emergenza a una strategia fondata su prevenzione e sicurezza. Le risorse consentiranno di intervenire nei punti piu' vulnerabili della regione, mettendo in sicurezza reticoli idrici, fossi e infrastrutture strategiche, riducendo il rischio per cittadini e imprese. In questi mesi sono state completate opere attese da decenni, mentre altri interventi sono programmati lungo i corsi d'acqua delle province marchigiane e sul fiume Misa, con una visione di lungo periodo a tutela delle future generazioni'.

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