Marche: oltre 8,6 mln per prevenire, cura e riabilitare dipendenze patologiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - La Regione Marche rafforza la rete dei servizi per il contrasto alle dipendenze patologiche con un investimento di oltre 8,6 milioni di euro destinato a garantire percorsi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. La giunta regionale ha approvato l'Accordo Quadro per l'annualita' 2026, che disciplina l'erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali e consolida la collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e gli enti accreditati del territorio. Per l'attuazione del piano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario regionale saranno assegnate alle cinque Aziende Sanitarie Territoriali, secondo criteri che tengono conto per l'85% della spesa storica e per il 15% della popolazione residente. Le risorse consentiranno di garantire continuita' agli interventi terapeutici, riabilitativi e socio-sanitari, rafforzando la rete regionale dei servizi dedicati alle persone con dipendenze patologiche.

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