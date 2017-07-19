Marche: oltre 8,6 mln per prevenire, cura e riabilitare dipendenze patologiche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - 'L'approvazione di questo accordo - dichiara l'assessore regionale alla Sanita' delle Marche, Paolo Calcinaro - consente di mettere a disposizione delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali quasi nove milioni di euro per sostenere interventi di residenzialita', assistenza ambulatoriale e percorsi socio-sanitari dedicati alle persone con dipendenze patologiche. Si tratta di un investimento importante che rafforza una rete di servizi indispensabile per accompagnare chi vive la difficile esperienza della dipendenza verso percorsi di cura, riabilitazione e reinserimento. Siamo consapevoli del peso che le dipendenze patologiche hanno in seno alle famiglie. Garantire strumenti concreti, professionalita' e strutture capaci di offrire sostegno significa dare una risposta di vicinanza e responsabilita'.

E' un dovere delle istituzioni e un segno di civilta' verso le persone piu' fragili, del quale siamo particolarmente orgogliosi'.

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