Marche: oltre 49 mln per politiche attive Gol e tirocini di inclusione sociale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - La Regione Marche rafforza il Programma GOL - Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori - con un nuovo investimento da 49,4 milioni di euro destinato alle politiche attive del lavoro e con l'approvazione di un protocollo d'intesa con gli Ambiti Territoriali Sociali per la gestione dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) del Percorso 4 - Lavoro e Inclusione. L'obiettivo e' consolidare la rete regionale dei servizi dedicati alle persone piu' fragili, rafforzando l'integrazione tra politiche del lavoro, servizi sociali e presa in carico territoriale per garantire una risposta strutturata all'aumento dei bisogni sociali e occupazionali emersi sul territorio e offrire percorsi personalizzati di autonomia, inclusione e inserimento lavorativo alle persone piu' distanti dal mercato del lavoro.

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