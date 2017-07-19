Marche: oltre 49 mln per politiche attive Gol e tirocini di inclusione sociale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - 'Con questo intervento rafforziamo in maniera concreta il Programma GOL nelle Marche - dichiara l'assessore regionale al Lavoro e Formazione professionale Tiziano Consoli - mettendo al centro il lavoro come leva di inclusione sociale. L'incremento delle risorse e il nuovo protocollo con gli Ambiti territoriali sociali ci consentono di consolidare il Percorso 4, dedicato alle persone piu' fragili e lontane dal mercato del lavoro, garantendo continuita', capillarita' territoriale ed efficacia degli interventi. La scelta di investire con forza sui Tirocini di Inclusione Sociale conferma la volonta' della Regione di costruire percorsi personalizzati, integrati e realmente orientati all'autonomia delle persone'.

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