Marche: ok Piano triennale internazionalizzazione e attrazione investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Una strategia strutturata per spingere le imprese locali sui mercati globali, attrarre capitali ad alto valore aggiunto e rafforzare il posizionamento competitivo del territorio. La giunta regionale delle Marche ha approvato la proposta di deliberazione dell'assessore allo Sviluppo Economico Giacomo Bugaro sul Piano triennale dell'internazionalizzazione e attrazione degli investimenti (2026-2028). Il documento definisce gli indirizzi strategici in materia di apertura ai mercati esteri e attrazione di investimenti per il triennio 2026-2028, in coerenza con la normativa nazionale, regionale ed europea. Recepisce i contributi del Comitato di coordinamento e demanda ai Programmi annuali la definizione puntuale delle iniziative operative e delle risorse.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-02-26 15:40:08 (0368)PA 5 NNNN