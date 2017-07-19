Dati
            Notizie Radiocor

            Marche: ok Piano triennale internazionalizzazione e attrazione investimenti -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - 'Con questo Piano triennale - dichiara il presidente Francesco Acquaroli - rafforziamo la proiezione internazionale delle Marche e costruiamo le condizioni per attrarre investimenti ad alto valore aggiunto. Vogliamo accompagnare le nostre imprese in un percorso di crescita strutturato, competitivo e innovativo, valorizzando le eccellenze del territorio e creando nuove opportunita' di lavoro qualificato'. 'Il nuovo Piano - spiega l'assessore Bugaro - si sviluppa lungo quattro direttrici: promozione e diversificazione dei mercati, rafforzamento delle competenze imprenditoriali, attrazione degli investimenti e consolidamento del Made in Marche.

            Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti sono leve decisive per lo sviluppo economico regionale. Puntiamo su diversificazione dei mercati, innovazione digitale e strumenti concreti per rendere le Marche sempre piu' attrattive e competitive a livello globale'.

