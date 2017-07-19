Marche: ok intesa per valorizzare Villa Buonaccorsi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Il ministero della Cultura comunica in una nota che il ministro Alessandro Giuli ha sottoscritto un accordo di valorizzazione di Villa Buonaccorsi, 'capolavoro del Settecento marchigiano', insieme al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e al sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini. La firma, spiega il Mic, sancisce formalmente un percorso condiviso tra enti per il pieno rilancio e la valorizzazione di Villa Buonaccorsi di Potenza Picena (Mc), 'uno dei complessi monumentali piu' significativi delle Marche e del centro Italia'.

