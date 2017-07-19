Marche: ok graduatoria 'Over 60 Progetti speciali di inserimento lavorativo'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mag - E' stata approvata la graduatoria relativa all'avviso pubblico 'Over 60 - Progetti speciali di inserimento lavorativo', finalizzato alla realizzazione di attivita' temporanee e straordinarie di pubblica utilita' per l'annualita' 2025-2026. 'Prosegue con decisione l'impegno della Regione Marche a favore dell'invecchiamento attivo e del reinserimento lavorativo - dichiara l'assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli - Questo intervento rappresenta una risposta concreta a una fascia di popolazione che troppo spesso resta ai margini del mercato del lavoro. Vogliamo valorizzare le competenze e l'esperienza dei cittadini senior, offrendo loro non solo un sostegno al reddito, ma anche un percorso di partecipazione attiva e di accompagnamento verso la pensione'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 03-05-26 14:57:49 (0259)PA 5 NNNN