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            Marche: ok graduatoria 'Over 60 Progetti speciali di inserimento lavorativo'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mag - E' stata approvata la graduatoria relativa all'avviso pubblico 'Over 60 - Progetti speciali di inserimento lavorativo', finalizzato alla realizzazione di attivita' temporanee e straordinarie di pubblica utilita' per l'annualita' 2025-2026. 'Prosegue con decisione l'impegno della Regione Marche a favore dell'invecchiamento attivo e del reinserimento lavorativo - dichiara l'assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli - Questo intervento rappresenta una risposta concreta a una fascia di popolazione che troppo spesso resta ai margini del mercato del lavoro. Vogliamo valorizzare le competenze e l'esperienza dei cittadini senior, offrendo loro non solo un sostegno al reddito, ma anche un percorso di partecipazione attiva e di accompagnamento verso la pensione'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 03-05-26 14:57:49 (0259)PA 5 NNNN

              


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