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            Marche: nuovo accordo integrativo regionale con le farmacie

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Il test per lo screening del tumore del colon-retto si potra' ritirare e riconsegnare direttamente in farmacia. E' una delle principali novita' del nuovo accordo integrativo regionale delle Marche con le farmacie pubbliche e private convenzionate, approvato dalla Giunta regionale. Il provvedimento amplia i servizi della 'Farmacia dei servizi', rafforza la telemedicina, estende l'offerta vaccinale e sostiene il ruolo delle farmacie, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, con particolare attenzione alle persone piu' fragili, agli anziani e ai malati cronici.

            L'accordo arriva a 20 anni dalla sottoscrizione del precedente e coinvolge una rete di oltre 500 farmacie distribuite sul territorio marchigiano, che rappresentano per molti cittadini il punto di accesso piu' vicino ai servizi sanitari.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 13-09-26 10:09:20 (0138)SAN,PA 5 NNNN

              


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