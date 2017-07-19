Marche: nuovo accordo integrativo regionale con le farmacie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'Le Marche hanno creduto per prime nella Farmacia dei Servizi e, a poco piu' di tre anni dall'avvio della sperimentazione, possiamo dire che quella scelta ha prodotto risultati importanti - sottolinea il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli -. Con questo accordo facciamo un ulteriore passo avanti e consolidiamo una rete che porta prestazioni, prevenzione e telemedicina sempre piu' vicino ai cittadini, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne. E' un modello che va incontro ai bisogni delle persone, riduce la necessita' di spostarsi e contribuisce a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere e sulle liste d'attesa.

Rafforzare questa rete significa quindi investire sulla sanita' territoriale e sulla capacita' del nostro sistema sanitario di dare risposte concrete, tempestive e vicine ai cittadini'.

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