Marche: nuova strategia di comunicazione della Regione su lavoro e formazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - 'I dati straordinari che abbiamo registrato sulla comunicazione - 50.000 follower sulla nostra piattaforma dedicata a lavoro e formazione, oltre 7,5 milioni di visualizzazioni, 2.500 contenuti forniti e 2.000 offerte di lavoro veicolate attraverso i bandi e le politiche del Fondo Sociale Europeo (FSE) - dimostrano nei fatti che la Regione Marche e' all'avanguardia sia nella capacita' di informare i cittadini, sia nell'utilizzo dei fondi europei, settore in cui ci confermiamo la prima regione d'Italia ad aver impiegato tutte le risorse disponibili', ha dichiarato l'assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Tiziano Consoli. 'Attraverso una buona comunicazione possiamo creare opportunita' effettive per i giovani e per chi cerca una stabilizzazione lavorativa, facendo da ponte con il mondo delle imprese e coinvolgendo tutti gli stakeholder della filiera', ha aggiunto Consoli com-Dca.

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(RADIOCOR) 10-10-26 15:14:23 (0317)PA 5 NNNN