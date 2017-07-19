Marche: nasce la rete diabetologica regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Nasce la Rete Diabetologica Marche (RDM). Con la sua istituzione, approvata dalla Giunta regionale, si consolida un percorso storico che vede le Marche all'avanguardia nazionale nella gestione della patologia diabetica. Il nuovo provvedimento unisce la consolidata esperienza della legge regionale del 2015 con le piu' recenti linee di indirizzo per le reti cliniche non tempo-dipendenti. Il nuovo modello organizzativo punta a dare una risposta sinergica e capillare a una patologia che nelle Marche vede una stima di circa 80.000-90.000 persone con diabete noto (piu' una quota di sommerso stimata in 30.000-35.000 casi). La rete marchigiana e' stata peraltro gia' riconosciuta come 'best practice' dalla Commissione Europea e partecipa alla Joint Action europea JACARDI.

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