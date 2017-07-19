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            Marche: nasce la rete diabetologica regionale -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - 'Con la nascita della Rete Diabetologica Marche - commenta l'assessore regionale alla Sanita', Paolo Calcinaro - facciamo un passo decisivo verso una sanita' pienamente integrata, digitale e vicina al cittadino. Le Marche vantano una tradizione storica pionieristica nella cura del diabete, essendo state la prima regione in Italia a dotarsi di un modello a rete gia' nel 1987. Oggi evolviamo verso una struttura a rete integrata con nodi e centri di riferimento che azzera le distanze tra ospedale e territorio. Il nostro obiettivo primario e' l'equita' di accesso alle cure: ogni cittadino marchigiano, dalla costa all'entroterra, deve poter contare sulla stessa eccellenza assistenziale. Grazie all'adozione di un software unico regionale per i dati clinici e al potenziamento della telemedicina, i percorsi diagnostico-terapeutici saranno personalizzati e fluidi. Un ringraziamento speciale va alle associazioni dei pazienti e del volontariato, la cui collaborazione strutturata all'interno della rete e' fondamentale per supportare malati e famiglie nel percorso di autocura quotidiana'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 11-07-26 16:45:36 (0334)SAN,PA 5 NNNN

              


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