Marche: nasce il comitato regionale del volontariato di protezione civile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - La giunta regionale delle Marche ha approvato i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento del nuovo Comitato regionale del volontariato di protezione civile. 'Un passo decisivo verso il pieno recepimento della nuova legge sul 'Sistema Marche' che dota il nostro volontariato di uno strumento di rappresentanza efficace e adeguato - dichiara l'assessore alla Protezione Civile, Tiziano Consoli - Il volontariato organizzato di protezione civile costituisce una componente fondamentale del Sistema di Protezione Civile, sia a livello locale e regionale che a livello nazionale. Il Comitato non e' solo un organo formale, ma il punto di raccordo fondamentale tra la Regione e le persone impegnate attivamente sul territorio con lodevole spirito di servizio'.

