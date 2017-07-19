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            Marche: nasce comitato a sostegno credito e servizi bancari e finanziari

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - La giunta regionale delle Marche ha approvato la costituzione del Comitato regionale per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella Regione. L'obiettivo e' contrastare il fenomeno della desertificazione bancaria e garantire l'accesso ai servizi finanziari, in particolare nelle aree interne e nei piccoli comuni del territorio marchigiano. L'organismo, previsto dalla legge regionale n.5 del 2025, nasce come sede stabile di partecipazione, confronto e supporto alle politiche regionali in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari di base. Rappresenta uno strumento di monitoraggio e concertazione per prevenire fenomeni di esclusione finanziaria e sostenere la competitivita' del sistema economico regionale.

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            (RADIOCOR) 13-09-26 11:43:04 (0186)PA 5 NNNN

              


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