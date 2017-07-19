Marche: nasce comitato a sostegno credito e servizi bancari e finanziari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'La Regione - commenta l'assessore allo Sviluppo economico con delega al credito Giacomo Bugaro - si fa promotrice di un confronto con il sistema del credito per verificare soluzioni tecniche mediante una collaborazione con tutte le parti interessate.

Molte comunita' sono state private di strumenti essenziali e lo sforzo e' trovare adeguate soluzioni per restituire servizi. Non dimentichiamo che la presenza bancaria e' parte integrante della vitalita' economica e sociale delle Marche'. Tra i compiti del Comitato, l'analisi della rete degli sportelli bancari presenti nei comuni marchigiani, l'elaborazione di proposte per il potenziamento degli strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica e digitale, il confronto con le associazioni di categoria per affrontare le criticita' legate alla chiusura delle filiali e la promozione di iniziative per favorire l'accesso ai servizi bancari e finanziari di prossimita'.

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