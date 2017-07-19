Marche: linee guida avviso pubblico incentivi assunzione giovani nelle imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 apr - 'Il nostro obiettivo e' chiaro: trattenere i talenti, attrarre competenze e costruire opportunita' reali di lavoro stabile - ha dichiarato l'assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli - Non e' solo una misura economica, ma una scelta politica precisa: rafforzare il tessuto produttivo marchigiano partendo dal capitale umano. Per questo la Regione Marche sta investendo complessivamente 1,5 milioni di euro su questa misura'. Nel dettaglio, la misura prevede incentivi rivolti a imprese e liberi professionisti con sede nelle Marche per l'assunzione di giovani under 36, anche provenienti da fuori regione o dall'estero. Sono previsti contributi fino a 19.500 euro per contratti a tempo indeterminato e 6.500 euro per contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-04-26 12:18:43 (0210)PA 5 NNNN