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            Marche: la Regione rafforza i controlli sanitari e alimentari

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Piu' controlli, piu' prevenzione e una rete istituzionale sempre piu' coordinata per tutelare la salute dei cittadini, garantire la sicurezza alimentare e contrastare ogni forma di illegalita' e concorrenza sleale. La giunta regionale delle Marche ha approvato gli indirizzi rivolti alle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) per il rafforzamento delle attivita' di controllo nell'ambito dell'Operazione 'Marche Sicure', consolidando il sistema regionale della prevenzione attraverso una programmazione uniforme e coordinata su tutto il territorio marchigiano. Con questo atto viene anche costituito un tavolo regionale per il rafforzamento della collaborazione istituzionale a cui, oltre ai rappresentanti regionali, parteciperanno Aziende Sanitarie Territoriali, Agenzia Regionale Sanitaria, Prefetture, Forze dell'Ordine, Comuni, ANCI, SUAP, Polizie locali e altri soggetti pubblici competenti, nel rispetto delle rispettive attribuzioni istituzionali.

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