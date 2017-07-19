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            Notizie Radiocor

            Marche: la Regione rafforza i controlli sanitari e alimentari -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - 'Sicurezza non significa soltanto presidio del territorio, ma anche tutela della salute, qualita' delle produzioni e difesa dei cittadini da ogni forma di illegalita' che possa mettere a rischio il benessere della comunita' - dichiara il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli - Con questo provvedimento rafforziamo un sistema di controlli gia' previsto dalla normativa, rendendolo ancora piu' coordinato, omogeneo ed efficace su tutto il territorio regionale.

            Vogliamo garantire ai marchigiani elevati standard di prevenzione e sicurezza, sostenendo al tempo stesso le imprese che operano nel rispetto delle regole e contrastando chi altera il mercato attraverso comportamenti scorretti. E' un altro tassello dell'Operazione 'Marche Sicure', che punta a costruire una Regione sempre piu' sicura sotto ogni profilo, attraverso la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 19-07-26 15:41:21 (0345)SAN,FOOD,PA 5 NNNN

              


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