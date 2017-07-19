Marche: la Regione approva gli indirizzi per la nuova stagione balneare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'I dati finora raccolti - continua Consoli - confermano un'elevata qualita' delle acque marchigiane. Maggiore vulnerabilita', che nel 2025 ha portato alla chiusura temporanea di 77 tratti costieri, va legata all'intensificarsi degli eventi meteorologici estremi, quando le piogge intense mettono in difficolta' le reti fognarie e possono incidere transitoriamente sulla balneabilita'. E' un effetto sempre piu' evidente dei cambiamenti climatici, che rende piu' fragile l'equilibrio dei sistemi costieri e impone strategie di prevenzione e gestione piu' solide. Per questo stiamo rafforzando sia i controlli sia le misure di prevenzione, puntando su una gestione accurata del territorio. L'obiettivo resta garantire sicurezza, trasparenza e qualita', tutelando l'ambiente e sostenendo un comparto strategico come quello turistico'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-04-26 15:01:26 (0346)GOV,PA 5 NNNN