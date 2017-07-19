Dati
            Notizie Radiocor

            Marche: l'elisuperficie di Montalto entra nella rete regionale del soccorso

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - L'elisuperficie di Montalto delle Marche entra ufficialmente a servizio del sistema regionale di elisoccorso, rafforzando la capacita' di intervento rapido in un'area strategica del territorio.

            L'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ente gestore del servizio di elisoccorso regionale, ha proceduto alla presa in carico del sito di atterraggio dal Comune, proprietario della struttura. Ora l'elisuperficie e' pienamente integrata nella Rete Elisuperfici Marche (R.E.M.).

            Il sito e' stato realizzato secondo gli standard tecnici richiesti per le operazioni sanitarie ed e' abilitata al volo notturno, una caratteristica fondamentale che consente l'utilizzo dell'elisoccorso 24 ore su 24, anche in condizioni di scarsa visibilita'. Questo permettera' interventi piu' tempestivi in caso di emergenze sanitarie e di protezione civile, riducendo i tempi di soccorso soprattutto nelle aree interne.

            com-Dca.

