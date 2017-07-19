Marche: istituito albo d'onore del volontariato di Protezione Civile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - Un riconoscimento per chi ha dedicato anni di impegno alla sicurezza delle comunita' marchigiane. La giunta regionale delle Marche ha approvato la delibera che istituisce e disciplina l'Albo d'onore del volontariato di Protezione Civile, previsto dalla legge regionale 7/2025 per i volontari che, raggiunto il limite di eta' per le attivita' operative, hanno contribuito a lungo al sistema di protezione civile regionale. Il volontariato rappresenta una componente fondamentale del sistema di Protezione Civile, sia a livello regionale che nazionale. La normativa prevede tuttavia che la partecipazione operativa alle attivita' si interrompa al compimento dell'ottantesimo anno di eta', per ragioni legate alla copertura assicurativa e all'organizzazione del sistema.

Con l'istituzione dell'Albo d'onore, la Regione Marche intende riconoscere formalmente il valore dell'impegno di quei volontari, tutelando e conservando al tempo stesso l'esperienza maturata sul campo.

com-Dca.

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