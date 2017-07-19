Marche: Istat, popolazione in calo con 480.545 residenti (-0,1%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - Nelle Marche, come nel resto del Paese, si e' raggiunto un nuovo record di denatalita'. I nati sono 8.252 (-545 rispetto al 2023). Anche i nati stranieri sono in diminuzione. Nel 2024 si e' ridotta la mortalita' (-197 decessi rispetto all'anno precedente). Il tasso di mortalita' e' diminuito dal 12,0 all'11,8 per mille.

Si registra pero' un incremento nelle province di Macerata e Ascoli Piceno. Le donne sono il 50,9% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 28mila unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile.

L'eta' media si innalza rispetto al 2023 da 47,7 a 47,9 anni.

Pesaro e Urbino e' la provincia piu' giovane (47,6 anni), Ascoli Piceno e Fermo quelle piu' anziane (48,5 e 48,3 anni).

La componente straniera e' un fattore di ringiovanimento della popolazione.

com-Dca.

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