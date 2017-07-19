Marche: investimento da 2,5 milioni di euro per il dragaggio del porto di Fano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Sottoscritta la convenzione tra Regione Marche e Comune per avviare l'intervento di manutenzione straordinaria e dragaggio del Porto di Fano, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro. 'Un'opera attesa da tempo: l'abbassamento dei fondali del porto di Fano di circa un metro attraverso la rimozione di 15.000 metri cubi di sedimenti - ha spiegato l'assessore regionale a Porti, Aeroporto e Interporto Giacomo Bugaro - Questo intervento non e' solo una manutenzione tecnica, ma una scelta strategica. Fano e' un porto di competenza regionale - non ricade sotto l'Autorita' di Sistema Portuale - e come tale richiede un impegno diretto per garantirne la competitivita'. Abbassare i fondali significa aumentare la capacita' di accoglienza delle imbarcazioni, fornendo un supporto concreto al cluster della nautica, uno degli asset principali dell'economia marchigiana per fatturato, volumi e occupazione'.

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