Marche: investimento da 2,5 milioni di euro per il dragaggio del porto di Fano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - L'intervento riguarda il dragaggio delle aree portuali di competenza comunale, con particolare attenzione al bacino di evoluzione (l'area di manovra e rotazione delle imbarcazioni) gia' interessato da fenomeni di degrado e progressivo insabbiamento che negli ultimi anni hanno ridotto la piena operativita' dello scalo. E' prevista la rimozione di circa 15.000 metri cubi di sedimenti, da verificare in sede di progettazione dell'intervento, corrispondenti a un approfondimento medio dei fondali di circa un metro.

Un'operazione necessaria per garantire maggiore funzionalita' al porto e consentire l'accesso in sicurezza anche alle imbarcazioni di maggior pescaggio, agevolando in particolare le attivita' dei cantieri navali e le operazioni di varo.

com-Dca.

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