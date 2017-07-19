Marche: insediato tavolo regionale per politica industriale e manifatturiera -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'Si apre il primo incontro del Tavolo sulla politica industriale della Regione Marche, che nasce con un metodo preciso: la concertazione strutturata con tutte le rappresentanze del sistema produttivo e del lavoro - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro - Per questo, accanto a Confindustria, partecipano Confapi, CNA e Confartigianato, Legacoop e Confcooperative, insieme a CGIL, CISL e UIL. La politica industriale non puo' essere affrontata per compartimenti stagni: e' una scelta di sistema che riguarda imprese, lavoro e territori. Per questo il Tavolo non e' solo dell'industria, ma dell'intera filiera, includendo anche il mondo dell'artigianato, che nelle Marche e' parte integrante della competitivita' regionale. Vogliamo un confronto continuo e concreto, orientato a individuare priorita' e soluzioni operative. La Regione intende operare con responsabilita' e capacita' di decisione, costruendo insieme una politica industriale condivisa, credibile e utile allo sviluppo delle Marche'.

