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            Marche: inaugurata la Casa della Comunita' di Camerino

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - Terzo taglio del nastro nell'AST di Macerata per una Casa della Comunita'. E' stata inaugurata la nuova struttura territoriale di Camerino, realizzata in localita' Caselle, alle spalle dell'ospedale Santa Maria della Pieta'. 'Le Case della Comunita' - ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli - rappresentano una nuova strategia per rafforzare la sanita' territoriale, investendo sulla prevenzione e sulla presa in carico dei cittadini. Oggi non inauguriamo soltanto un edificio, ma potenziamo un modello di assistenza con servizi che saranno progressivamente implementati.

            L'obiettivo e' rafforzare la prevenzione, intercettare i bisogni di salute prima che si trasformino in acuzie e contribuire cosi' a decongestionare i Pronto soccorso e l'attivita' ospedaliera, rendendo il sistema sanitario sempre piu' efficace e sostenibile. E' importante far comprendere ai cittadini i servizi che saranno presenti nelle Case di Comunita''.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 18-07-26 11:54:25 (0203)SAN,PA 5 NNNN

              


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