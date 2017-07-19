Marche: inaugurata la Casa della Comunita' di Camerino -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - 'L'inaugurazione della Casa della Comunita' di Camerino - ha commentato l'assessore regionale alla Sanita', Paolo Calcinaro - rappresenta un segnale importante e un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento della sanita' territoriale. Non e' un punto di arrivo, ma una base da cui partire: nei prossimi mesi lavoreremo per implementare progressivamente i servizi, con l'inserimento di medici specialisti, medici di medicina generale e il completamento degli organici necessari. Successivamente sara' fondamentale far conoscere queste strutture ai cittadini, affinche' le Case della Comunita' diventino un vero punto di riferimento e un'alternativa concreta al modello ospedalocentrico, garantendo maggiore prossimita' e accessibilita' ai servizi sanitari'.

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