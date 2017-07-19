Marche: in arrivo tre concorsi riservati alle categorie protette per 20 posti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - La Regione Marche prosegue nell'attuazione del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e del piano occupazionale del fabbisogno di personale per l'anno 2026, con l'indizione di tre procedure concorsuali riservate esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999. Si prevede complessivamente l'assunzione di 20 unita' di personale in diversi profili professionali dell'amministrazione regionale. Nel dettaglio, le procedure riguarderanno 16 posti nell'Area degli Istruttori, profilo professionale 'Assistente amministrativo e contabile'; 1 posto nell'Area degli Istruttori, profilo professionale 'Assistente sistemi informativi e tecnologici'; 3 posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale 'Funzionario amministrativo e finanziario'.

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