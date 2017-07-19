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            Marche: in arrivo tre concorsi riservati alle categorie protette per 20 posti -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - 'I concorsi che stiamo avviando rappresentano un passo concreto nell'attuazione della programmazione del personale prevista dal PIAO 2026-2028 e confermano l'impegno della Regione Marche nel garantire il pieno rispetto delle norme in materia di inclusione lavorativa e pari opportunita' - dichiara l'assessore al Bilancio e al Personale Francesca Pantaloni -.

            Vogliamo offrire nuove opportunita' occupazionali qualificate alle persone appartenenti alle categorie protette, rafforzando al tempo stesso la capacita' amministrativa dell'ente. Abbiamo previsto tempi di presentazione delle domande particolarmente ampi proprio per favorire la massima partecipazione e consentire a tutti gli interessati di prendere parte alle selezioni'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 04-07-26 14:47:26 (0307)PA 5 NNNN

              


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