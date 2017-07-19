Marche: in arrivo 1,6 mln per manutenzioni e interventi strutturali su porti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - La Regione Marche stanzia 1,6 milioni di euro per la manutenzione di tutti i porti e gli approdi di competenza regionale. Le risorse finanzieranno interventi volti a garantire funzionalita', sicurezza e valorizzazione delle aree portuali. Tra le opere previste rientrano la bonifica e il dragaggio dei fondali interni e delle imboccature, con possibilita' di riutilizzare i materiali rimossi, oltre al rifiorimento e alla manutenzione di scogliere e dighe foranee a protezione degli scali. Il finanziamento coprira' anche la stabilizzazione e il ripristino di banchine e pontili, la riqualificazione delle porzioni urbane inserite nei Piani Regolatori Portuali o nelle aree demaniali marittime, e la manutenzione dei manufatti esistenti.

