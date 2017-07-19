Marche: in arrivo 1,6 mln per manutenzioni e interventi strutturali su porti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Le risorse potranno inoltre sostenere la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento degli impianti tecnologici, le opere di difesa foranea necessarie alla sicurezza della navigazione e tutte le nuove infrastrutture previste dai Piani Regolatori Portuali, comprese eventuali ulteriori opere di investimento all'interno del perimetro portuale. Il criterio adottato per la ripartizione dei fondi tiene conto dell'estensione complessiva delle aree portuali, comprendendo sia le superfici a terra sia gli specchi acquei indicati nei Piani Regolatori. L'obiettivo e' collegare la distribuzione delle risorse ai reali costi di manutenzione delle strutture pubbliche, proporzionali alla dimensione degli scali.

