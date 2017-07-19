Marche: giunta approva Piano regionale del Turismo 2026-2028

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - La giunta regionale delle Marche ha approvato il Piano regionale del Turismo 2026-2028, che sara' ora trasmesso all'assemblea legislativa per l'approvazione definitiva. Il documento rappresenta la cornice di riferimento per rafforzare il posizionamento delle Marche come destinazione autentica, sostenibile e competitiva sui mercati nazionali e internazionali. Il Piano consolida i risultati raggiunti e definisce obiettivi, strumenti e prime risorse finanziarie per il triennio, in coerenza con le tendenze globali e le strategie nazionali ed europee. I dati confermano una fase di crescita: nel 2025 le Marche hanno registrato circa 2,9 milioni di arrivi e quasi 12 milioni di presenze, con un incremento del 12% rispetto al 2019.

