Marche: giunta approva Piano regionale del Turismo 2026-2028 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mar - 'Il 2025 ha rappresenta un ulteriore anno storico per il turismo marchigiano - commenta il presidente della Regione Marche con delega al Turismo Francesco Acquaroli - I numeri record di arrivi e presenze dimostrano che la strategia messa in campo in questi anni e' stata efficace e che le Marche stanno consolidando il proprio posizionamento nel panorama nazionale e internazionale. Ricordo che dal 2019, ultimo anno pre-pandemia, la presenza dei turisti stranieri e' aumentata di oltre il 45%. Abbiamo avviato importanti iniziative di promozione e di investimenti sul territorio, come quelle per il rilancio dei borghi e per la riqualificazione delle strutture alberghiere. Con il Piano 2026-2028 vogliamo fare un ulteriore salto di qualita': piu' promozione, piu' grandi eventi, piu' sostegno alle imprese e maggiore integrazione tra turismo, identita' territoriale ed eccellenze produttive.

Il nostro obiettivo e' rendere le Marche una destinazione sempre piu' riconoscibile, attrattiva e competitiva, capace di generare sviluppo diffuso e opportunita' per le comunita' locali'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-03-26 15:01:59 (0314)PA 5 NNNN